Tale e quale show 2023: Cirilli e Paolantoni sono le Las Ketchup (video e gallery)

La sesta puntata del 27 ottobre di Tale e Quale Show 2023, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’esibizione del duo dei “ripetenti” formato da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, stasera aiutati da Paolo Conticini, nei panni del gruppo spagnolo delle Las Ketchup, con il celeberrimo brano Asereje. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Christian De Sica” e Alessia Marcuzzi come giudici aggiunti, ha commentato e votato quanto visto.

Non molto intonati, ma sicuramente molto sexy. Stasera si sono anche divertiti andando in mezzo al pubblico per farlo ballare.

Potete vedere l’esibizione di Cirilli e Paolantoni di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Tale e Quale Show: Cirilli e Paolantoni – Las Ketchup