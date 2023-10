Tale e quale show 2023: Alex Belli è Rosa Chemical (video e gallery)

La terza puntata del 6 ottobre di Tale e Quale Show 2023, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’esibizione dell’attore Alex Belli, nei panni di Rosa Chemical, con il brano “Made in Italy”, dal Festival di Sanremo 2023. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con Belen Rodriguez (Amelia Villano) come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Esibizione onesta, carica, anche se la voce non era perfettamente identica a quella di Rosa Chemical.

Potete vedere l’esibizione di Alex Belli di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Tale e Quale Show: Alex Belli – Rosa Chemical