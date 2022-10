Tale e quale show 2022: Samira Lui è Grace Jones (video e gallery)

Nella puntata del 28 ottobre di Tale e Quale Show 2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche la showgirl e modella, già professoressa de L’Eredità, Samira Lui, nei panni di Grace Jones con il brano La vie en rose. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Mara Venier” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Non si può dire che abbia cantato male in senso assoluto, ma il timbro non somigliava per nulla all’originale. Bella invece la trasformazione fisica, anche se il risultato è stato molto meno androgino della vera Jones.

Potete vedere l’esibizione di Samira Lui di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.