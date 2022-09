Tale e quale show 2022: Samira Lui è Corona (video e gallery)

Nella puntata del 30 settembre di Tale e Quale Show 2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche la showgirl e modella, già professoressa de L’Eredità, Samira Lui, nei panni di Corona con il mitico brano The rhythm of the night. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Jovanotti” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Diciamo che c’ha provato. Fisicamente un po’ di somiglianza c’era, ma vocalmente eravamo proprio su due pianeti diversi. Speriamo che nelle prossime puntate si possa rifare con personaggi più consoni a lei.

Potete vedere l’esibizione di Samira Lui di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.