Tale e quale show 2022: Paolantoni e Cirilli sono i Tre Tenori (video e gallery)

La puntata del 28 ottobre di Tale e Quale Show 2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’attore e comico Francesco Paolantoni, accompagnato dal suo personale vocal coach Gabriele Cirilli e dalla “guest star” Biagio Izzo, nei panni di Pavarotti, Domingo e Carreras con il brano ‘O sole mio. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Mara Venier” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

L’obiettivo non era sicuramente cantare bene, ma se la sono cavata egregiamente, soprattutto grazie a Cirilli-Pavarotti, bravissimo lirico. Un po’ più stonato Izzo, ma per la parte comica andava benissimo. Non meritano certo l’ultima posizione stasera.

Potete vedere l’esibizione di Paolantoni e Cirilli di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.