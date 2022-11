Tale e quale show 2022: Gilles Rocca è Francesco Renga (video e gallery)

Nella puntata del 4 novembre di Tale e Quale Show 2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche l’attore e modello, nonché vincitore di Ballando con le stelle, Gilles Rocca, nei panni di Francesco Renga con il brano sanremese Angelo. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Maurizio Costanzo” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Le imprecisioni non sono mancate, ma il timbro e il personaggio erano abbastanza azzeccati. In generale troviamo che Rocca sia un buon imitatore, anche se alcuni cantanti sono più adatti a lui, altri meno. Il trucco però stasera non era ben fatto…

