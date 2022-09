Tale e quale show 2022: Elena Ballerini è Olivia Newton John (video e gallery)

Nella puntata del 30 settembre di Tale e Quale Show 2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche la conduttrice e cantante Elena Ballerini, nei panni di Olivia Newton John con il brano Hopelessly devoted to you. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Jovanotti” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Per l’esordio le è capitato un personaggio davvero difficile da imitare, con una voce splendida. Elena se l’è cavata abbastanza bene, con una discreta somiglianza sia fisica, che vocale.

Potete vedere l’esibizione di Elena Ballerini di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.