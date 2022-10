Tale e quale show 2022: Claudio Lauretta è Renato Zero (video e gallery)

La puntata del 21 ottobre di Tale e Quale Show 2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’esibizione dell’imitatore e comico Claudio Lauretta – l’anno scorso nel cast spesso come giudice aggiunto – nei panni Renato Zero, con il noto brano Senza una donna. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Giampiero Mughini” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Stasera Lauretta è stato davvero strepitoso, sia vocalmente, che nelle movenze…quasi al livello dello Zero di Panariello (insuperabile). Speriamo che venga premiato per questa sua performance.

Potete vedere l’esibizione di Claudio Lauretta di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.