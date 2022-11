Tale e quale show 2022: Claudio Lauretta è Bobby Solo (video e gallery)

La puntata del 4 novembre di Tale e Quale Show 2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’esibizione dell’imitatore e comico Claudio Lauretta – l’anno scorso nel cast spesso come giudice aggiunto – nei panni Bobby Solo, con il noto brano Non c’è più niente da fare. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Maurizio Costanzo” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Stasera un timbro praticamente perfetto per Lauretta. La sua migliore esibizione dall’inizio del programma. Bravissimo!

Potete vedere l’esibizione di Claudio Lauretta di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.