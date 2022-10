Tale e quale show 2022: Antonino è Tom Walker (video e gallery)

Nella puntata del 7 ottobre di Tale e Quale Show 2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche l’esibizione del cantante Antonino, nei panni di Tom Walker con il brano Leave a light on. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Serena Bortone” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Antonino ha sicuramente cantato molto bene, ma la somiglianza con l’originale era sicuramente minore della volta scorsa. A tratti è sembrato un po’ Masini che imitava Tom Walker. Comunque promosso, se non altro per la trasformazione fisica.

Potete vedere l’esibizione di Antonino di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.