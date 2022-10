Tale e quale show 2022: Antonino è Fausto Leali (video e gallery)

Nella puntata del 14 ottobre di Tale e Quale Show 2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche l’esibizione del cantante Antonino, nei panni di Fausto Leali con il celebre brano Io amo. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Mario Giordano” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Anche questa settimana sul canto non gli si può dire niente, perché è bravissimo. Noi non troviamo però che sia così somigliante al personaggio assegnato come invece la giuria sostiene, tolta la voce graffiata che lo caratterizza per natura. Ovviamente lo promuoviamo, ma senza averlo trovato perfetto.

Potete vedere l’esibizione di Antonino di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.