Tale e quale show 2021: Virginio è Justin Timberlake (video e gallery)

La puntata del 19 novembre di Tale e Quale Show 2021 – Il Torneo, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche il cantante Virginio, ex concorrente di Amici, nei panni di Justin Timberlake, con il brano Can’t Stop the Feeling. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con Antonella Clerici e “Sabrina Ferilli” come giudici aggiunte, ha commentato e votato quanto visto.

Sebbene fisicamente sembrasse il gemello diverso di Timberlake, le movenze sono state molto buone. Timbro vocale abbastanza simile all’originale, sebbene con gli stranieri sia sempre un po’ più difficile giudicare. Comunque promosso.

Potete vedere l’esibizione di Virginio di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Tale e Quale Show: Virginio – Justin Timberlake

