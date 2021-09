Tale e quale show 2021: Stefania Orlando è Lady Gaga (video e gallery)

Nel corso della prima puntata del 17 settembre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche la conduttrice e showgirl Stefania Orlando nei panni di Lady Gaga, con il noto brano Million reasons. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Vittorio Sgarbi” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Purtroppo l’esibizione non è proprio riuscita. La Orlando non ha certo la voce di Lady Gaga e in alcune parti ha preso delle stecche da paura. Bocciata, speriamo si possa rifare con altre imitazioni nelle prossime puntate.

Potete vedere l’esibizione di Stefania Orlando di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Torneo Tale e Quale Show: Stefania Orlando – Lady Gaga

Un milione di motivi per guardare #taleequaleshow! Solo da noi potete vedere @stefyorlando trasformarsi nella regina del pop @ladygaga 😉

Brava?#taleequaleshow pic.twitter.com/lqHX3n71ke — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 17, 2021

Il video integrale dell’esibizione è disponibile nella pagina Raiplay dedicata al programma, a questo link.