Tale e quale show 2021: Stefania Orlando è Fiorella Mannoia (video e gallery)

Nel corso della settima puntata del 29 ottobre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche la conduttrice e showgirl Stefania Orlando nei panni di Fiorella Mannoia, con il noto brano Quello che le donne non dicono. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Lapo Elkann” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Non essendo una cantante, nel ritornello ha avuto qualche difficoltà ad arrivare in alto, ma il timbro era incredibilmente simile all’originale e nella prima parte della canzone sembrava davvero la Mannoia. Brava!

Potete vedere l’esibizione di Stefania Orlando di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

