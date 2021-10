Tale e quale show 2021: Simone Montedoro è Bobby Solo (video e gallery)

Nel corso della settima puntata del 29 ottobre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche l’attore Simone Montedoro nei panni di Bobby Solo, con il noto brano Non c’è più niente da fare. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Lapo Elkann” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Come sempre Montedoro ricordava l’originale, anche se “mancava qualcosa”. Qualche stonatura e un trucco riuscito poco hanno fatto il resto. Peccato, sarà per la prossima volta.

Potete vedere l’esibizione di Simone Montedoro di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Tale e Quale Show: Simone Montedoro – Bobby Solo

Un tuffo nel passato con una delle canzoni più belle di @bobbysoloitalia!

Date un voto a @SMontedoroOFC! 🎸#taleequaleshow pic.twitter.com/nm7gyMoIOY — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 29, 2021

Il video integrale dell’esibizione è disponibile nella pagina Raiplay dedicata al programma, a questo link.