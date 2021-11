Tale e quale show 2021: Pierpaolo Pretelli è Achille Lauro (video e gallery)

La puntata del 19 novembre di Tale e Quale Show 2021 – Il Torneo, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’ex “velino” Pierpaolo Pretelli, che ha riproposto il suo Achille Lauro, con il brano sanremese Me ne frego. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con Antonella Clerici e “Sabrina Ferilli” come giudici aggiunte, ha commentato e votato quanto visto.

Pretelli c’ha preso gusto a fare Achille Lauro. Anche stavolta, pur non essendo vocalmente uguale all’originale, ha portato in scena una performance divertente e azzeccatissima.

Potete vedere l’esibizione di Pierpaolo Pretelli di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Tale e Quale Show: Pierpaolo Pretelli – Achille Lauro

Il video integrale dell’esibizione è disponibile nella pagina Raiplay dedicata al programma, a questo link.