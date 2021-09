Tale e Quale Show 2021: il cast

Stasera, 17 settembre 2021 su Rai1 partirà l’undicesima edizione di Tale e Quale Show, il fortunato programma condotto da Carlo Conti che vede un gruppo di personaggi famosi interpretare alcune celebrità dello spettacolo con brani notissimi al pubblico, vestiti e truccati esattamente come loro.

I vip in gara quest’anno saranno ben 13, anche se uno è un trio, per 11 esibizioni a serata. In ogni puntata saranno giudicati dalla giuria formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, quest’ultimo new-entry del programma. Inoltre gli stessi vip avranno la possibilità di partecipare alle votazioni dando le proprie preferenze al collega preferito della serata. Si formerà così una classifica provvisoria che porterà, a fine edizione, all’elezione del vincitore.

I concorrenti di Tale e Quale Show 2021

I protagonisti dell’undicesima edizione di Tale e Quale Show saranno: la cantante Francesca Alotta; la cantante Deborah Johnson (figlia d’arte, il padre è l’indimenticabile Wess); la showgirl Federica Nargi; la conduttrice Stefania Orlando; l’attrice e conduttrice Alba Parietti; il cantante Dennis Fantina, vincitore della prima edizione di Amici; i Gemelli di Guidonia, il trio che ha esordito a Edicola Fiore; Biagio lzzo, attore e comico di successo; l’attore Simone Montedoro, volto del cinema e di tante serie TV; l’ex GF Pierpaolo Pretelli; Ciro Priello, uno dei volti dei The Jackal, vincitore della prima edizione di LOL – Chi ride è fuori.

I concorrenti, nel corso delle settimane, saranno aiutati nelle loro trasformazioni dai tutor, ovvero i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli. Al Maestro Pinuccio Pirazzoli, invece, il compito di arrangiare i brani che canteranno i protagonisti.