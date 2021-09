Tale e quale show 2021: i Gemelli di Guidonia sono i Bee Gees (video e gallery)

La seconda puntata del 24 settembre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche i Gemelli di Guidonia, divenuti famosi nei programmi di Fiorello, nei panni dei Bee Gees, con il brano cult How deep is your love. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Maria De Filippi” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Davvero bravissimi anche questa settimana. Un’esibizione meno comica e più seria, ma ugualmente riuscita, con le armonizzazioni giuste e una vocalità molto simile all’originale. Promossi a pieni voti!

Potete vedere l’esibizione dei Gemelli di Guidonia di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Torneo Tale e Quale Show: Gemelli di Guidonia – Bee Gees

“How deep is your love” uno dei successi dei mitici @BeeGees. Non sarà facile per i @GemelliGuidonia! 👀

Che ne pensate?#taleequaleshow pic.twitter.com/1Wkas0YS5A — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 24, 2021

Il video integrale dell’esibizione è disponibile nella pagina Raiplay dedicata al programma, a questo link.