Tale e quale show 2021: Gemelli di Guidonia – The Beatles (video e gallery)

La finale del 5 novembre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche i Gemelli di Guidonia, divenuti famosi nei programmi di Fiorello, nei panni di The Beatles, con il brano Help. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Christian De Sica” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Un coro veramente ottimo, come nel loro stile. Un po’ meno somigliante la parte da solista di John Lennon. Bravi anche questa volta, anche se li abbiamo preferiti in altre esibizioni.

Potete vedere l’esibizione dei Gemelli di Guidonia di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Tale e Quale Show: Gemelli di Guidonia – The Beatles

Il video integrale dell’esibizione è disponibile nella pagina Raiplay dedicata al programma, a questo link.