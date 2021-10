Tale e quale show 2021: Gemelli di Guidonia – New Trolls (video e gallery)

La quinta puntata del 15 ottobre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche i Gemelli di Guidonia, divenuti famosi nei programmi di Fiorello, nei panni dei New Trolls, con il celeberrimo brano Sarà perché ti amo. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con Vincenzo Salemme come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Un’altra grande esibizione per i Gemelli di Guidonia, che la settimana scorsa sono stati ingiustamente puniti nonostante degli strepitosi Ricchi e Poveri. Sicuramente tra i papabili vincitore di questa edizione. Promossi a pieni voti, soprattutto per la meravigliosa armonizzazione finale!

Potete vedere l’esibizione dei Gemelli di Guidonia di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Tale e Quale Show: Gemelli di Guidonia – New Trolls

“Non so più il sapore che ha, quella speranza che sentivo nascere in me…”

Canzone indimenticabile dei #NewTrolls. I @GemelliGuidonia sono stati bravi?#taleequaleshow pic.twitter.com/RpVnJENZTN — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 15, 2021

Il video integrale dell’esibizione è disponibile nella pagina Raiplay dedicata al programma, a questo link.