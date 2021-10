Tale e quale show 2021: Gemelli di Guidonia – I Pooh (video e gallery)

La settima puntata del 29 ottobre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche i Gemelli di Guidonia, divenuti famosi nei programmi di Fiorello, nei panni dei Pooh, o meglio di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian, nel ricordo di Stefano D’Orazio, con il brano Amici per sempre. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Lapo Elkann” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Bravissimi anche stasera, soprattutto nella parte corale, davvero simile all’originale. Bravi come sempre, anche se a volte vengono votati meno di quanto meriterebbero. Somiglianza fisica così così, a parte quella di Dodi.

Potete vedere l’esibizione dei Gemelli di Guidonia di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Tale e Quale Show: Gemelli di Guidonia – I Pooh

