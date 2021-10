Tale e quale show 2021: Francesca Alotta è Mariah Carey (video e gallery)

La settima puntata del 29 ottobre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche la cantante Francesca Alotta nei panni di Mariah Carey, con il brano Without You. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Lapo Elkann” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Non c’è dubbio che la Alotta sia stata intonata e abbia cantato benissimo, ma dal punto di vista prettamente imitativo non assomigliava per nulla all’originale.

Potete vedere l’esibizione di Francesca Alotta di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Tale e Quale Show: Francesca Alotta – Mariah Carey

Una delle voci più belle del panorama musicale internazionale! @FrancescaAlotta / @MariahCarey

Fateci sapere la vostra opinione! 🗣#taleequaleshow pic.twitter.com/XDKMElKM1A — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 29, 2021

