Tale e quale show 2021: Francesca Alotta è Liza Minnelli (video e gallery)

La seconda puntata del 24 settembre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche la cantante Francesca Alotta nei panni di Liza Minnelli, con il celeberrimo brano New York New York. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Maria De Filippi” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Sempre bravissima nel canto la Alotta, anche se sulla reale somiglianza vocale con l’originale nutriamo qualche dubbio. Sicuramente lo ricordava nel graffiato, ma non nel timbro vero e proprio. Ottima però la somiglianza fisica, con un trucco stavolta davvero azzeccato.

Potete vedere l’esibizione di Francesca Alotta di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Torneo Tale e Quale Show: Francesca Alotta – Liza Minnelli

Un personaggio che in pochi saprebbero imitare e noi di #taleequaleshow lo sappiamo bene. @FrancescaAlotta diventa per noi @LiZaOutlives! pic.twitter.com/jnk2tVQ8sv — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 24, 2021

Il video integrale dell’esibizione è disponibile nella pagina Raiplay dedicata al programma, a questo link.