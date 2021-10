Tale e quale show 2021: Francesca Alotta è Adele (video e gallery)

La quarta puntata dell’8 ottobre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche la cantante Francesca Alotta nei panni di Adele, con il brano Rolling in the deep. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Asia Argento” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Una buona esibizione. Vocalmente non era identica all’originale e la Alotta ha messo più graffiato del dovuto, ma la performance nel complesso è riuscita. La Alotta ha spiegato di aver avuto un problema con il labbro che si stava staccando e quindi ha avuto qualche piccolo problema.

Potete vedere l’esibizione di Francesca Alotta di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Tale e Quale Show: Francesca Alotta – Adele

“Rolling in the deep” considerato un evergreen nel panorama musicale internazionale!@FrancescaAlotta nei panni di @Adele può vincere la serata? 😍#taleequaleshow pic.twitter.com/DE2WPP2zcP — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 8, 2021

Il video integrale dell’esibizione è disponibile nella pagina Raiplay dedicata al programma, a questo link.