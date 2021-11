Tale e quale show 2021: Federica Nargi è Sylvie Vartan (video e gallery)

Nel corso della finale del 5 novembre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo potuto rivedere anche la showgirl Federica Nargi nei panni di Sylvie Vartan, con la celebre sigla Buonasera, buonasera. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Christian De Sica” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Non male questa esibizione della Nargi. Finalmente è riuscita a tenere l’intonazione per tutta la performance, senza stonare nonostante abbia ballato per tutto il tempo. Brava!

Potete vedere l’esibizione di Federica Nargi di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Tale e Quale Show: Federica Nargi – Sylvie Vartan

Il video integrale dell’esibizione è disponibile nella pagina Raiplay dedicata al programma, a questo link.