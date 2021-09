Tale e quale show 2021: Federica Nargi è Elettra Lamborghini (video e gallery)

Nel corso della prima puntata del 17 settembre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche la showgirl Federica Nargi nei panni di Elettra Lamborghini, con la hit estiva Pistolero. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Vittorio Sgarbi” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Praticamente la Nargi ha cantato come la Lamborghini dal vivo a Sanremo: senza azzeccare una nota. Come esordio nel programma poteva andare un po’ meglio, ma speriamo si possa rifare. Anche i truccatori non sono riusciti a renderla particolarmente somigliante.

Video Torneo Tale e Quale Show: Federica Nargi – Elettra Lamborghini

