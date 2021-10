Tale e quale show 2021: Dennis Fantina è Cocciante (video e gallery)

La sesta puntata del 22 ottobre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche il cantante, ex vincitore di Saranno Famosi, Dennis Fantina nei panni di Riccardo Cocciante, con il celebre brano Se stiamo insieme. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Platinette” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Davvero un’ottima esibizione! Fantina è entrato in pieno nel personaggio e, pur non essendo “disperato” come l’originale, è risultato similissimo, a tratti identico. Ottimo anche il trucco.

Potete vedere l’esibizione di Dennis Fantina di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

“Se stiamo insieme” di @RiccardoCoccian brano vincitore del Festival di Sanremo 1991 🎹@Dennis_Fantina arriverà sul podio?#taleequaleshow pic.twitter.com/HjMf2KSssJ — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 22, 2021

