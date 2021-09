Tale e quale show 2021: Deborah Johnson è Tina Turner (video e gallery)

Nella seconda puntata del 24 settembre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo potuto vedere anche la cantante Deborah Johnson, figlia del celebre Wess, nei panni di Tina Turner, con il noto brano What’s love got to do with it. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Maria De Filippi” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Si vede che ha studiato tanto. Vocalmente è stata molto simile all’originale, ma anche nelle movenze e nella mimica facciale ha azzeccato in pieno il personaggio (seppur con qualche esagerazione). Brava, promossa a pieni voti.

Potete vedere l’esibizione di Deborah Johnson di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Torneo Tale e Quale Show: Deborah Johnson – Tina Turner

Il video integrale dell’esibizione è disponibile nella pagina Raiplay dedicata al programma, a questo link.