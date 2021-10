Tale e quale show 2021: Deborah Johnson è Shirley Bassey (video e gallery)

Nella sesta puntata del 22 ottobre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo potuto rivedere anche la cantante Deborah Johnson, figlia del celebre Wess, nei panni di Shirley Bassey, con il noto brano Goldfinger, colonna sonore di uno storico 007. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Platinette” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Ha sicuramente cantato bene, ma vocalmente non era simile all’originale. La voce di Deborah era più acuta e non è riuscita ad arrivare ai toni bassi, ma al contempo potentissimi, tipici della Bassey. Bene, ma non benissimo.

Potete vedere l’esibizione di Deborah Johnson di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Tale e Quale Show: Deborah Johnson – Shirley Bassey

Un tuffo negli anni sessanta con “Goldfinger” cantata da @shirleybassey!

Date un voto a #DeborahJohnson!#taleequaleshow pic.twitter.com/oHHn5tBRPf — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 22, 2021

Il video integrale dell’esibizione è disponibile nella pagina Raiplay dedicata al programma, a questo link.