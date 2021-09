Tale e quale show 2021: Deborah Johnson è Donna Summer (video e gallery)

Nella prima puntata del 17 settembre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo potuto vedere anche la cantante Deborah Johnson, figlia del celebre Wess, nei panni di Donna Summer, con il noto brano Could It Be Magic. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Vittorio Sgarbi” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Una bellissima voce, apparentemente piuttosto somigliante all’originale (anche se non si tratta di un’esibizione facile da valutare). Promossa, ma vogliamo rivederla per confermare il giudizio.

Potete vedere l’esibizione di Deborah Johnson di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Torneo Tale e Quale Show: Deborah Johnson – Donna Summer

