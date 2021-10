Tale e quale show 2021: Deborah Johnson è Diana Ross (video e gallery)

Nella quarta puntata dell’8 ottobre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo potuto rivedere anche la cantante Deborah Johnson, figlia del celebre Wess, nei panni di Diana Ross, con il noto brano Upside Down. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Asia Argento” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

La somiglianza indubbiamente c’era, sia vocalmente, che nelle movenze, anche se vorremmo vederla alle prese con una cantante più particolare e riconoscibile.

Potete vedere l’esibizione di Deborah Johnson di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Tale e Quale Show: Deborah Johnson – Amii Stewart

Un tuffo nei mitici anni ottana con “Upside down” di @DianaRoss!#DeborahJohnson è stata brava? #taleequaleshow pic.twitter.com/FvjiZt5yDq — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 8, 2021

Il video integrale dell’esibizione è disponibile nella pagina Raiplay dedicata al programma, a questo link.