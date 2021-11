Tale e quale show 2021: Deborah Johnson è Aretha Franklin (video e gallery)

Nella finale del 5 novembre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo potuto rivedere anche la cantante Deborah Johnson, figlia del celebre Wess, nei panni di Aretha Franklin, con il noto brano I Save a Little Prayer. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Christian De Sica” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Senza dubbio molto somigliante all’originale il timbro della Johnson. Il suo percorso nel programma si chiude ottimamente. Brava!

Potete vedere l’esibizione di Deborah Johnson di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Tale e Quale Show: Deborah Johnson – Aretha Franklin

“I say little prayer” una canzone senza tempo, un successo mondiale!

Vi è piaciuta #DeborahJohnson nei panni di @ArethaFranklin? 🌹#taleequaleshow pic.twitter.com/dX0HYIYu6H — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 5, 2021



Il video integrale dell’esibizione è disponibile nella pagina Raiplay dedicata al programma, a questo link.