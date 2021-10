Tale e quale show 2021: Ciro Priello è Tiziano Ferro (video e gallery)

La quinta puntata del 15 ottobre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’attore e comico Ciro Priello, componente dei The Jackal, nei panni di Tiziano Ferro, con il celeberrimo brano Sere Nere. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con Vincenzo Salemme come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Il povero Ciro è stato sottoposto ad un’altra ardua prova. Non si può dire che abbia cantato male, salvo qualche stonatura sugli acuti…il problema è che la somiglianza vocale con Ferro proprio non c’era. Bravo nelle movenze, ma il trucco l’ha trasformato in uno dei Fratelli in Affari.

Potete vedere l’esibizione di Ciro Priello di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Torneo Tale e Quale Show: Ciro Priello – Tiziano Ferro

“Sere nere” uno dei singoli più belli di @TizianoFerro! ❤️@CiroPriello ce la farà ad arrivare sul podio? #taleequaleshow pic.twitter.com/yD2IgdIxBj — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 15, 2021

Il video integrale dell’esibizione è disponibile nella pagina Raiplay dedicata al programma, a questo link.