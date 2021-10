Tale e quale show 2021: Ciro Priello è Freddie Mercury (video e gallery)

La terza puntata dell’1 ottobre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’attore e comico Ciro Priello, componente dei The Jackal, nei panni del grandissimo Freddie Mercury, leader dei Queen, con il brano I want to break free. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Mario Giordano” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Ciro non c’ha proprio neppure provato a imitare la voce del grande Freddie. Però fisicamente e nelle movenze non si può proprio dire niente, perché era praticamente identico all’originale. Il nostro voto per questo è rimandato alla prossima puntata.

Potete vedere l’esibizione di Ciro Priello di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Torneo Tale e Quale Show: Ciro Priello – Freddie Mercury

Non è mai facile imitare @mikasounds! @CiroPriello si è impegnato tutta la settimana! Giudicate voi… 😉#taleequaleshow pic.twitter.com/tIpYBRbwnF — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 24, 2021



Il video integrale dell’esibizione è disponibile nella pagina Raiplay dedicata al programma, a questo link.