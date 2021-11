Tale e quale show 2021: Carolina Rey è Britney Spears (video e gallery)

La puntata del 19 novembre di Tale e Quale Show 2021 – Il Torneo, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche la conduttrice e attrice Carolina Rey nei panni di Britney Spears, con il brano Oops I did it again. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con Antonella Clerici e “Sabrina Ferilli” come giudici aggiunte, ha commentato e votato quanto visto.

La somiglianza fisica c’era, ma vocalmente, nonostante qualche tiepido richiamo, non abbiamo risentito in pieno la Spears. Comunque bravina, dai.

Potete vedere l’esibizione di Carolina Rey di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Tale e Quale Show: Carolina Rey – Britney Spears

