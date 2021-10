Tale e quale show 2021: Biagio Izzo è Pappalardo (video e gallery)

La quinta puntata del 15 ottobre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’attore e comico Biagio Izzo nei panni di Adriano Pappalardo, con il suo brano più famoso: Ricominciamo. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con Vincenzo Salemme come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Non un’esibizione, ma un vero disastro. Stasera però, contrariamente ad altre volte in cui è sembrato più “forzato”, il disastro è stato particolarmente divertente e tutto è finito in caciara. Sull’imitazione in sé, evitiamo di pronunciarci…

Potete vedere l’esibizione di Biagio Izzo di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Tale e Quale Show: Biagio Izzo – Adriano Pappalardo

“E lasciami gridare! Lasciami sfogare! Io senza amore non so stare…”

Cantate insieme a noi! 😎@biagioizzo1 è #AdrianoPappalardo #taleequaleshow pic.twitter.com/uhqtm8pEVw — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 15, 2021

Il video integrale dell’esibizione è disponibile nella pagina Raiplay dedicata al programma, a questo link.