Tale e quale show 2021: Biagio Izzo è Malgioglio (video e gallery)

La finale del 5 novembre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’attore e comico Biagio Izzo nei panni di Cristiano Malgioglio, con il brano Mi sono innamorato di tuo marito. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Christian De Sica” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

La migliore esibizione di Izzo senza dubbio alcuno, molto divertente fin dall’introduzione, fino al “bacio” finale. Stonatissima e fuori tempo come al solito la parte vocale, ma come performance complessiva non può che essere promossa a pieni voti. Il vero Malgioglio ha criticato la mancanza di sensualità di Izzo…

Potete vedere l’esibizione di Biagio Izzo di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Tale e Quale Show: Biagio Izzo – Cristiano Malgioglio

Il video integrale dell’esibizione è disponibile nella pagina Raiplay dedicata al programma, a questo link.