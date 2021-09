Tale e quale show 2021: Biagio Izzo è Caterina Valente (video e gallery)

La prima puntata del 17 settembre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’attore e comico Biagio Izzo nei panni di Caterina Valente, celebre per il brano Bongo Cha Cha Cha, tornato in auge quest’estate grazie al remix. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Vittorio Sgarbi” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Abbiamo terminato i commenti della serata già da parecchie esibizioni, ma ci sforziamo di dire un paio di cose: divertente, ma non troppo. E comunque ha cantato meglio della Parietti. Facciamo nostre le parole di Malgioglio, che l’ha definito un “Tale e quale shock”.

Potete vedere l’esibizione di Biagio Izzo di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Torneo Tale e Quale Show: Biagio Izzo – Caterina Valente

Direttamente dagli anni cinquanta un brano “rinato” grazie al contributo dei social.

“Bongo la, bongo cha cha cha… parlami del sud America” @biagioizzo1 è stato bravo? #taleequaleshow pic.twitter.com/dPAt6r1ZrU — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 17, 2021

