Tale e quale show 2021: Biagio Izzo è Branduardi (video e gallery)

La sesta puntata del 22 ottobre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’attore e comico Biagio Izzo nei panni di Angelo Branduardi, con il suo brano più noto: Alla fiera dell’Est. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Platinette” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Ci verrebbe da dire che in alcune parti è stato meglio del solito. Almeno fino a quando non è andato completamente fuori musica. Stavolta, se non altro, un tentativo di imitazione si è intravisto e qualche nota, per puro caso, l’ha azzeccata. Simpatico.

Potete vedere l’esibizione di Biagio Izzo di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Tale e Quale Show: Biagio Izzo – Angelo Branduardi

Il video integrale dell’esibizione è disponibile nella pagina Raiplay dedicata al programma, a questo link.