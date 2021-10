Tale e quale show 2021: Biagio Izzo – Colapesce e Dimartino (video e gallery)

La settima puntata del 29 ottobre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’attore e comico Biagio Izzo, per la seconda volta in coppa con Francesco Paolantoni, nei panni della coppia Colapesce e Dimartino, con il brano sanremese Musica Leggerissima. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Lapo Elkann” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Vocalmente sembrava più il coro degli alpini ubriachi, ma nelle movenze e nella gestualità sono stati veramente bravi. Forse la migliore esibizione di Izzo fino ad oggi! Potrebbe non arrivare ultimo…

Video Tale e Quale Show: Biagio Izzo – Colapesce e Dimartino

