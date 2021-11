Tale e quale show 2021: Barbara Cola è Iva Zanicchi (video e gallery)

La puntata del 19 novembre di Tale e Quale Show 2021 – Il Torneo, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche la brava cantante Barbara Cola nei panni di Iva Zanicchi, con il brano Come ti vorrei. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con Antonella Clerici e “Sabrina Ferilli” come giudici aggiunte, ha commentato e votato quanto visto.

Sebbene vocalmente la Cola sia bravissima, non ci sembrava particolarmente somigliante alla Zanicchi. Anche l’aspetto, purtroppo, non si avvicinava all’originale. Brava nella canzone, ma meno nell’imitazione.

Potete vedere l’esibizione di Barbara Cola di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Tale e Quale Show: Barbara Cola – Iva Zanicchi

Un salto nei mitici anni sessanta con @iva_zanicchi “Come ti vorrei” ✨@BarbaraCola6 è stata brava? #taleequaleshow pic.twitter.com/TFYPjxxums — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 19, 2021

Il video integrale dell’esibizione è disponibile nella pagina Raiplay dedicata al programma, a questo link.