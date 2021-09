Tale e quale show 2021: Alba Parietti è Loredana Bertè (video e gallery)

Nel corso della prima puntata del 17 settembre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche la showgirl Alba Parietti nei panni di Loredana Bertè, con il brano sanremese Cosa ti aspetti da me. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Vittorio Sgarbi” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Sembra la serata delle stonature. Purtroppo, come altre esibizioni viste in puntata, quella della Parietti è stata una performance veramente poco riuscita, sia fisicamente, che vocalmente. Lei si è giustificata con la salivazione azzerata, ma non siamo convinti sia solo quello. Le gambe, in compenso, erano proprio quelle della Bertè, come giustamente sottolineato da “Sgarbi. ”

Potete vedere l’esibizione di Alba Parietti di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Torneo Tale e Quale Show: Alba Parietti – Loredana Bertè

