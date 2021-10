Tale e quale show 2021: Alba Parietti è Amanda Lear (video e gallery)

Nel corso della sesta puntata del 22 ottobre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche la showgirl Alba Parietti nei panni di Amanda Lear, con il famoso brano Tomorrow. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Platinette” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Vocalmente non è stata per nulla somigliante, ma come al solito apprezziamo il fatto che la Parietti si metta in gioco a 360 gradi. Però in questa edizione risulta sempre tra i peggiori della puntata, ahilei.

Potete vedere l’esibizione di Alba Parietti di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Torneo Tale e Quale Show: Alba Parietti – Amanda Lear

Il video integrale dell’esibizione è disponibile nella pagina Raiplay dedicata al programma, a questo link.