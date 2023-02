Tale e Quale Sanremo, cast prima puntata del 18 febbraio 2023

Tale e Quale non si ferma ancora in questa stagione: dopo l’edizione regolare andata in onda l’autunno scorso, lo speciale di Natale a favore di Telethon e la seconda edizione di Tali e Quali, ora tocca a Tale e Quale Sanremo, in onda con la prima puntata questa sera, sabato 18 febbraio 2023, alle 21:25 su Raiuno.

Due appuntamenti con alcuni dei migliori concorrenti del programma condotto da Carlo Conti, che si cimenteranno nelle imitazioni di grandi cantanti e delle canzoni più famose che hanno portato al Festival di Sanremo.

Un omaggio, insomma, agli artisti che hanno contribuito a fare la storia del Festival, ma anche un’occasione per il pubblico in sala e per i telespettatori di ricordare e cantare tutti assieme, come se fossero seduti nella platea del mitico Teatro Ariston o prima ancora nel salone delle feste del Casinò di Sanremo.

A giudicare le esibizioni la mitica giuria di Tale e Quale, composta anche in questa occasione da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Leonardo Pieraccioni. Presente anche in questo “spin-off” di Tale e Quale un quarto giurato, a sorpresa. La prossima settimana ci sarà la seconda ed ultima puntata, in cui sarà nominato il vincitore di Tale e Quale Sanremo.

Tale e Quale Sanremo, cast prima puntata

Nella prima puntata, ad esibirsi saranno tredici concorrenti: Rosalinda Cannavò, Bianca Guaccero, Valeria Marini, Stefania Orlando, Alba Parietti, Valentina Persia, Paolo Conticini, Andrea Dianetti, Pierpaolo Pretelli, Gilles Rocca, Valerio Scanu e la coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

I protagonisti, nell’arco del loro percorso, sono seguiti dai bravissimi tutor della squadra di Tale e Quale Show: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli.