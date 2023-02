Tale e Quale Sanremo, cast finale del 25 febbraio 2023

Ultimo appuntamento, sabato 25 febbraio 2023, alle 21:25 su Raiuno, con Tale e Quale Sanremo, speciale con alcuni dei migliori concorrenti del programma condotto da Carlo Conti, che si cimentano nelle imitazioni di grandi cantanti e delle canzoni più famose che hanno portato al Festival di Sanremo.

Un omaggio, insomma, agli artisti che hanno contribuito a fare la storia del Festival, ma anche un’occasione per il pubblico in sala e per i telespettatori di ricordare e cantare tutti assieme, come se fossero seduti nella platea del mitico Teatro Ariston o prima ancora nel salone delle feste del Casinò di Sanremo.

A giudicare le esibizioni la mitica giuria di Tale e Quale, composta anche in questa occasione da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Presente anche in questo “spin-off” di Tale e Quale un quarto giurato, Claudio Lauretta, che imita Antonino Cannavacciuolo.

Tale e Quale Sanremo, cast seconda puntata

La classifica provvisoria vede in testa Gilles Rocca che una settimana fa ha interpretato benissimo Daniele Silvestri con “Salirò”. Sul podio anche Stefania Orlando-Fiorella Mannoia e Paolo Conticini-Nicola Di Bari.

I punti di distanza sono davvero minimi, e tutti i protagonisti possono ambire alla vittoria finale. In gara, Bianca Guaccero ricorderà il mito di Mia Martini, Valeria Marini si metterà alla prova con Patty Pravo, Stefania Orlando avrà le sembianze di Anna Oxa, Alba Parietti si confronterà con Alice, Valentina Persia avrà i panni di Elio e le Storie Tese, Carolina Rey (che prenderà il posto di Rosalinda Cannavò) sarà Nada, Paolo Conticini si metterà alla prova con Eduardo De Crescenzo, Andrea Dianetti imiterà Diodato, Pierpaolo Pretelli si trasformerà in Gigi D’Alessio, Gilles Rocca proverà il bis con Francesco Gabbani, Valerio Scanu interpreterà Orietta Berti e la coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli saranno Adriano Celentano e Claudia Mori.