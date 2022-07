Tale e Quale 2022, svelato il cast

Mancano ancora più di due mesi alla partenza di Tale e Quale 2022, dodicesima edizione del varietà di Raiuno condotto da Carlo Conti che debutterà venerdì 30 settembre, ma il cast è già stato definito.

A svelarlo è stato Tv Sorrisi e Canzoni, che ha elencato i nomi dei personaggi famosi che dovranno, come sempre, interpretare artisti contemporanei o che hanno fatto la Storia dello spettacolo italiano ed internazionale, andando oltre la semplice imitazione. A giudicarli, anche quest’anno, la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Ma da chi è composto il cast di Tale e Quale 2022? Ecco i concorrenti:

Antonino Spadaccino: vincitore di Amici 2004;

Gilles Rocca: vincitore di Ballando con le Stelle 2020;

Claudio Lauretta: imitatore;

Andrea Dianetti: concorrente di Amici 2006;

Valeria Marini: showgirl con all’attivo numerose partecipazioni a reality e talent show;

Alessandra Mussolini: ex politica, già concorrente di Ballando con le Stelle ed Il Cantante Mascherato;

Elena Ballerini: conduttrice ed inviata di Mezzogiorno in Famiglia e Citofonare Rai2;

Rosalinda Cannavò: attrice di numerose fiction, con lo pseudonimo di Adua Del Vesco;

Valentina Persia: attrice comica, diventata famosa grazie a La Sai l’Ultima?;

Samira Lui: terza a Miss Italia nel 2017, professoressa de L’Eredità.

A loro si aggiunge Francesco Paolantoni, che ha già preso parte al programma nel 2020, classificandosi settimo. Paolantoni torna in gara come “ripetente”, affiancato dal personal coach Gabriele Cirilli.

Tale e Quale Show 2022, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della dodicesima edizione sono otto, in onda per altrettante prime serate, compreso il Torneo dei Campioni. L’ultima puntata va in onda il 18 novembre.