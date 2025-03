Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Take My Tumor Chirurgia estrema è una serie tv della categoria reality medici che debutta su Real Time mercoledì 5 marzo 2025. Il format segue interventi chirurgici estremi per rimuovere tumori rari, di grandi dimensioni o potenzialmente letali.

Il programma documenta casi reali di pazienti affetti da tumori eccezionali – per dimensione, posizione o complessità – che compromettono la loro qualità di vita o la loro stessa sopravvivenza. Ogni episodio si concentra su una storia diversa, mostrando il percorso dei pazienti: dalla diagnosi alla decisione di affrontare un intervento ad alto rischio, fino all’operazione eseguita da chirurghi di fama mondiale. Le telecamere seguono i medici in sala operatoria, catturando i dettagli delle procedure e le emozioni dei protagonisti. Tra i casi più estremi ci sono tumori facciali che deformano il volto, masse enormi che limitano i movimenti o escrescenze che minacciano organi vitali. Il focus è sia sulla sfida medica che sull’impatto umano, con i pazienti che sperano di ritrovare una vita normale.

I protagonisti sono:

Ryan F. Osborne, otorinolaringoiatra di Los Angeles, esperto in tumori testa-collo e interventi complessi sul viso.

Jason Cohen, chirurgo oncologo, noto come “The Thyroid Guy” sui social, specializzato in chirurgia della tiroide e dei tessuti molli.

Kimberly Moore Dalal, chirurga generale con esperienza in oncologia, abile nella rimozione di tumori addominali e di grandi dimensioni.

Take My Tumor Chirurgia estrema in tv

La prima puntata del programma va in onda oggi, mercoledì 5 marzo 2025 alle 22.45 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre).

