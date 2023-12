SWAT su Rai2: trama e cast puntata 21 – Stagione 6

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, sabato 9 dicembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda l’episodio 21 della sesta stagione del telefilm S.W.A.T. dal titolo Z come Zamora. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

S.W.A.T. – Trama Episodio 21

La puntata 21 della sesta stagione di SWAT, intitolata “Z come Zamora”, segue le vicende della squadra SWAT di Los Angeles mentre collaborano con la DEA per una retata. La DEA ha individuato un importante narcotrafficante, Zamora, che si nasconde in una casa sicura. La squadra SWAT viene chiamata a intervenire per assicurarsi che la retata vada a buon fine.

Tuttavia, l’operazione si rivela più complicata del previsto. Zamora è un uomo molto pericoloso e non è disposto ad arrendersi senza combattere. Nel frattempo, Deacon incontra Sanchez, un ex agente che aveva litigato con tutta la squadra. Deacon è determinato a risolvere la situazione e a ricucire lo strappo con Sanchez.

Infine, la squadra SWAT organizza una sorpresa per i 40 anni di Hicks. Nella puntata, Deacon e Sanchez affrontano i loro problemi personali e professionali. La squadra SWAT riesce a catturare Zamora, ma l’operazione costa la vita a un agente della DEA. Hicks riceve una sorpresa da parte della squadra SWAT per il suo 40esimo compleanno.

S.W.A.T. – Cast e attori

Shemar Moore nei panni di Daniel “Hondo” Harrelson

Alex Russell nei panni di Jim Street

Lina Esco nei panni di Christina “Chris” Alonso

Kenny Johnson nei panni di Dominique Luca

David Lim nei panni di Victor Tan

Patrick St. Esprit nei panni di David “Deacon” Kay

Guest star

David Marciano nei panni di Sanchez

