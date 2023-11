SWAT su Rai2: trama e cast puntata 17 – Stagione 6

Questa sera, sabato 25 novembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda l’episodio 17 della sesta stagione del telefilm S.W.A.T. dal titolo Stoccolma. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

S.W.A.T. – Trama Episodio 17

L’episodio 17 della sesta stagione di SWAT, intitolato “Stoccolma”, è andato in onda in Italia il 25 novembre 2023. La puntata inizia con Nichelle, la moglie di Hondo, che entra in travaglio con tre settimane di anticipo. Hondo è in ansia e i suoi rapporti con i suoceri, che non approvano la sua relazione, non fanno che peggiorare.

Nel frattempo, la SWAT viene chiamata a intervenire in un caso di sfruttamento sessuale di ragazze minorenni. L’operazione viene inizialmente affidata all’FBI, ma l’agente Ritter, a capo dell’operazione, la rende presto un caso personale e si dimostra incapace di mediare con i genitori delle vittime.

La SWAT riesce a infiltrarsi nel giro di sfruttamento e a liberare le ragazze, ma Ritter si mette in pericolo per salvare una delle ragazze che conosce da quando era piccola. Alla fine, Ritter è costretto a cedere il comando della situazione alla SWAT, che riesce a chiudere il caso.

Intanto, Nichelle dà alla luce una bambina, che viene chiamata Jasmine. Hondo è felicissimo di diventare padre e i suoi rapporti con i suoceri sembrano migliorare.

S.W.A.T. – Cast e attori

Shemar Moore interpreta Hondo Harrelson, il leader della SWAT. Hondo è in ansia perché sua moglie, Nichelle, entra in travaglio con tre settimane di anticipo.

Stephanie Sigman interpreta Jessica Cortez, la comandante della SWAT. Cortez è preoccupata per Hondo e cerca di aiutarlo a gestire la situazione.

Alex Russell interpreta Jim Street, un membro della SWAT. Street è coinvolto nell’operazione di salvataggio delle ragazze minorenni vittime di sfruttamento sessuale.

Lina Esco interpreta Chris Alonso, un membro della SWAT. Alonso è preoccupata per Hondo e Nichelle e cerca di essere di supporto a entrambi.

Kenny Johnson interpreta Dominique Luca, un membro della SWAT. Luca è coinvolto nell’operazione di salvataggio delle ragazze minorenni vittime di sfruttamento sessuale.

David Lim interpreta Victor Tan, un membro della SWAT. Tan è coinvolto nell’operazione di salvataggio delle ragazze minorenni vittime di sfruttamento sessuale.

Patrick St. Esprit interpreta David “Deacon” Kay, un membro della SWAT. Deacon è coinvolto nell’operazione di salvataggio delle ragazze minorenni vittime di sfruttamento sessuale.

Jay Harrington interpreta Christina “Chris” Alonso, la madre di Jim Street. Chris è preoccupata per suo figlio e cerca di aiutarlo a gestire la situazione.

Peter Onorati interpreta Michael Plank, il padre di Nichelle D’Alessio. Plank è contrario alla relazione tra Hondo e Nichelle.

Sarah Shahi interpreta Nichelle D’Alessio, la moglie di Hondo. Nichelle dà alla luce una bambina, che viene chiamata Jasmine.

Louis Ferreira interpreta Owen Ritter, un agente dell’FBI. Ritter è a capo dell’operazione di salvataggio delle ragazze minorenni vittime di sfruttamento sessuale, ma la rende presto un caso personale.

Anna Diop interpreta Aaliyah, una delle ragazze minorenni vittime di sfruttamento sessuale. Aaliyah è una vecchia conoscenza di Ritter.

Bianca A. Santos interpreta Jasmine, la figlia di Hondo e Nichelle.