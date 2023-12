Survive the Game, film su Italia1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, lunedì 11 dicembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Survive the Game, un thriller con Bruce Willis. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Survive the Game – Trama

Quando l’agente di polizia David viene ferito durante una missione antidroga finita male, il collega Cal si mette sulle tracce dei due criminali colpevoli di avergli sparato. I due si ritrovano in un pericoloso gioco di cat-and-mouse in una zona remota del paese, dove ogni mossa è un azzardo per la vita.

Critica

Survive the Game ha ricevuto recensioni generalmente negative dalla critica. Su Rotten Tomatoes, ha un appeal del 10% appena, basato su 20 recensioni, con un punteggio medio di 2,5 su 10.

Survive the Game – Cast

Il cast principale è il seguente:

Chad Michael Murray interpreta Eric, uno dei due criminali ricercati.

Swen Temmel interpreta Cal, l’agente di polizia determinato a catturare i criminali.

Bruce Willis interpreta David, l’agente di polizia ferito.

Michael Sirow interpreta Frank, il complice di Eric.

Kate Katzman interpreta Violet, la fidanzata di Cal.

Sean Kanan interpreta Ed, il capo della banda criminale.

Simon Phillips interpreta English, uno dei membri della banda criminale.

Zack Ward interpreta Jean, uno dei membri della banda criminale.